Cina, nuova linea d'autobus intelligente a Changsha

Una nuova linea d'autobus intelligente, che garantisce la priorità al passaggio dei mezzi pubblici controllando la durata dei semafori, è stata inaugurata la scorsa settimana a Changsha, capoluogo della provincia cinese dello Hunan. Xu Hu, direttore del Changsha Intelligent Driving Institute e ingegnere capo del progetto, ha spiegato che la nuova linea, che si avvale di 10 autobus, si snoda per 15 chilometri all'interno della città su un tragitto intervallato da 28 fermate e superando ben 24 incroci.

Con l'aiuto di una nuova tecnologia per il coordinamento tra il veicolo e il percorso seguito, ha illustrato Xu, gli ingegneri hanno realizzato un sistema in grado di ottenere dati precisi in tempo reale sugli autobus in servizio sulla linea 315, compresa la posizione, la velocità di guida e il numero di passeggeri all'avvicinarsi a un incrocio. Questo permette al sistema di interagire con i semafori e di correggerne la durata secondo un meccanismo che garantisce la priorità al passaggio dei mezzi pubblici. Lo scorso mese, le autorità di Changsha hanno attivato un piano per accelerare lo sviluppo integrato di soluzioni per la mobilità e l'urbanistica intelligenti. Un programma secondo il quale la città dovrebbe concludere la trasformazione digitale di oltre 7.400 autobus nei prossimi tre anni.