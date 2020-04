Novitec, una gamma di componenti per Huracan EVO

Ancora più personalizzazione per la Lamborghini Huracán EVO, con i componenti studiati da Novitec.



L'azienda, che offre una gamma di accessori per i proprietari di auto sportive che vogliono rendere il loro veicolo ancora più speciale, ha studiato per la EVO una serie di componenti in carbonio per il potenziamento aerodinamico e che sono stati messi a punto nella galleria del vento. La lista di componenti a disposizione per la Huracan è lunga e ci sono anche ruote forgiate in una combinazione sfalsata e con diametri di 20 e 21 pollici, sviluppate per la nuova EVO in collaborazione con il produttore di ruote americano Vossen.

Le molle sportive Novitec, invece, conferiscono alla vettura una maneggevolezza ancora più dinamica, mentre gli impianti di scarico ad alte prestazioni Novitec Race possono ottimizzare ulteriormente le prestazioni del motore e dare alle biposto di Sant'Agata Bolognese una nota di scarico ancora più sportiva. I componenti sono realizzati con una finitura in carbonio nudo per dare all'Huracán EVO un aspetto racing, ma ogni elemento della carrozzeria può anche essere verniciato in tinta con il veicolo o con un colore a contrasto.

Tra le tante possibilità in catalogo ci sono la lama frontale centrale e le estensioni degli spoiler a due pezzi, oltre alle piastre terminali su misura a sinistra e a destra della fascia anteriore, che dirigono l'aria in modo ancora più efficace verso le prese d'aria laterali. Il cofano del bagagliaio Novitec è un'altra particolarità. Può essere verniciato o per un look ancora più sportivo può essere definito in carbonio nudo. Le sue fessure a sinistra e a destra sopra il paraurti indirizzano il flusso d'aria attraverso condotti integrati alle prese di fronte al parabrezza, generando ulteriore carico aerodinamico. L'azienda di componentistica ha pensato anche alla linea laterale della Lamborghini, con i pannelli rocker che danno alla vettura una linea ancora più bassa. Presenti anche i rivestimenti degli specchi in carbonio, le prese d'aria ai finestrini laterali posteriori e l'ala posteriore. Lo spoiler in carbonio produce ulteriore carico aerodinamico ad alte velocità, che migliora ulteriormente la stabilità.