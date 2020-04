Bmw Parking Assistant, manovre agili in ogni situazione

Parcheggiare con Bmw è più semplice grazie al Parking Assistant. Offerto come optional sulle auto della casa dell'elica, l'assistenza di parcheggio offre una serie di funzioni che permettono di effettuare le manovre necessarie in modo confortevole, automatico, sia in parcheggi paralleli alla carreggiata che in parcheggi trasversali oppure a pettine rispetto alla strada. Per potere utilizzare degli spazi ancora più stretti di quelli finora accessibili, il sistema reagisce già in presenza di parcheggi che offrono solo 80 centimetri di spazio in più rispetto alla lunghezza della vettura. I sensori a ultrasuoni riconoscono i parcheggi adatti fino alla velocità di 35 km/h. Il sistema svolge l'intero processo di parcheggio, incluse tutte le necessarie manovre di sterzo, di cambio-marcia, di accelerazione e di frenata. Il Park Assistant è disponibile anche per modelli dotati di cambio manuale. Quando il parcheggio è in posizione trasversale rispetto alla strada o a pettine, è sufficiente uno spazio di solo 40 centimetri a ogni lato della vettura per consentire al sistema di avviare la manovra di parcheggio automatizzato. Anche l'assistente alla retromarcia è incluso nell'optional Parking Assistant. Con i sistemi Surround View e Remote 3D View, inclusi nell'optional Parking Assistant Plus, viene visualizzata un'immagine della vettura nella prospettiva a volo d'uccello e una rappresentazione tridimensionale della situazione del traffico. Questo permette di riconoscere eventuali ostacoli o altri veicoli che appaiono improvvisamente. La tecnica Remote 3D View consente di trasmettere le immagini tridimensionali della zona che circonda la vettura attraverso BMW Connected anche allo smartphone del proprietario. Questa fusione di sistemi di assistenza alla guida e di servizi di connettività permette di gettare uno sguardo di controllo alla vettura parcheggiata da qualsiasi distanza: i dati relativi all'immagine vengono trasmessi al dispositivo periferico mobile attraverso un collegamento di telefonia mobile.