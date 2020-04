Skoda Octavia, mix di materiali resistenti per quarta serie

C'è anche una struttura più rigida e più leggera tra i segreti della nuova Skoda Octavia. La nuova arrivata della casa boema è stata classificata come uno dei modelli più sicuri del proprio segmento, visti anche i risultati ottenuti nei crash-test Euro NCAP, dove il modello ha ottenuto le cinque stelle. Uno dei fattori chiave alla base del risultato è l'utilizzo di un mix di materiali. Più del 20 per cento della struttura è infatti composta da acciai ultra resistenti formati a caldo, oltre al 14 per cento da acciai ultra resistenti e acciai multifase. Questo mix assicura grande sicurezza ed elevata rigidità e al contempo, riducendo la massa complessiva, permette di ottimizzare i consumi di carburante. In particolare, la quarta generazione di Octavia è stata concepita sfruttando un mix del 20,6 per cento di acciai ad elevatissima resistenza formati a caldo. Questo acciaio è fino a sette volte più resistente della lamiera di acciaio utilizzata per esempio per i pannelli della carrozzeria (26,3 per cento del totale). Gli acciai ultra resistenti sono riscaldati fino a 950 gradi Celsius e poi pressati, per poi essere raffreddati velocemente fino a 180° Celsius in un processo controllato che impiega solo 5,5 secondi. L'eccezionale resistenza ottenuta permette di utilizzare fogli di acciaio di spessore ridotto per le zone strutturali più sollecitate, con un importante contenimento della massa complessiva. La tecnologia di laminazione differenziata è stata utilizzata dal Gruppo Volkswagen per la prima volta nel 2004 per Octavia di seconda generazione, mentre la terza generazione ha portato su strada la combinazione del processo di laminazione e l'utilizzo della formatura a caldo.



Fino ad allora non era stato possibile combinare questi due processi. La laminazione consente di produrre parti con spessori elevati solo dove strettamente necessario per ottenere la rigidezza desiderata. Sulla quarta generazione di Octavia questa tecnologia è impiegata nei montanti anteriori e centrali. In altre zone sottoposte a elevati stress meccanici, come il pianale del vano bagagli, la casa boema impiega acciai multifase, duttili ma molto resistenti. Gli acciai multifase e quelli ultraresistenti compongono quasi il 14 per cento del peso della struttura del veicolo. I materiali innovativi e le simulazioni avanzate in fase di progettazione hanno anche permesso di aumentare la rigidità torsionale della scocca e di conseguenza innalzare ulteriormente il livello di comfort su strada.