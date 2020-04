Bmw, più confort e sicurezza con assistenti di guida

Con l'assistente di sterzo e la guida in corsia, più confort e sicurezza su Bmw. Il Driving Assistant e il Driving Assistant Professional sono sistemi di assistenza al guidatore basati su telecamere e sensori radar che forniscono un maggiore comfort e una maggiore sicurezza attiva a bordo. Le funzionalità del pacchetto di sicurezza Driving Assistant, fornito come optional sui modelli della casa dell'elica, includono la funzione Prevenzione della collisione posteriore e Avvertimento di traffico trasversale nella zona posteriore della vettura. Per entrambe le funzioni vengono valutati i dati forniti dai sensori montati lateralmente nella coda della vettura. Per ridurre il rischio di un urto posteriore, quando si presenta una situazione pericolosa, il lampeggio ad alta frequenza delle luci di hazard aumenta l'attenzione delle vetture che seguono.

Se la collisione è inevitabile, vengono attivate automaticamente le misure di protezione del sistema Active Protection: per esempio, vengono strette le cinture di sicurezza, chiusi i finestrini laterali e il tetto scorrevole. L'Avvertimento di traffico trasversale supporta invece il guidatore nelle manovre di retromarcia all'uscita di parcheggi in presenza di situazioni del traffico a visibilità limitata. L'avvertimento di traffico trasversale avviene attraverso dei segnali acustici e un'indicazione sul Control Display. In combinazione con la telecamera di retromarcia, offerta sempre come optional, sul Control Display viene rappresentata l'immagine a prospettiva ampliata della situazione del traffico dietro la vettura.

Driving Assistant include anche l'avvertimento di rischio di tamponamento e d'investimento di pedoni con funzione frenante City, Lane Change Warning e Lane Departure Warning e il sistema Speed Limit Info con indicazione di divieto di sorpasso. Il Bmw Intelligent Personal Assistant impara le routine e le abitudini del guidatore ed è successivamente in grado di applicarle nel contesto appropriato. Aiuta il conducente, apprende le sue preferenze e conosce le impostazioni preferite, ad esempio per il riscaldamento dei sedili o per i luoghi verso cui utilizzano frequentemente il sistema di navigazione. Una caratteristica particolare rispetto ad altri assistenti digitali è che i conducenti possono dargli un nome per dare ancora più individualità e personalità.