Nuova Leon, la Seat più connessa di sempre con il Full Link

Si tratta dell'auto Seat più connessa di sempre: la quarta generazione di Leon vanta infatti un ecosistema digitale che continuerà a crescere offrendo servizi online che aiutano a migliorare l'esperienza dell'utente. A bordo, nuova Leon offre la connettività attraverso il Full Link (con Android Auto e accesso wireless ad Apple CarPlay), infotainment online e, prossimamente, applicazioni in-car volte ad ampliare e migliorare l'esperienza di guida del cliente. Una volta scesi dalla vettura, gli utenti possono accedere ai dati della propria auto da remoto, così come gestire il processo di ricarica e controllare il climatizzatore (nel caso della versione ibrida plug-in) sempre da remoto.



Il numero di servizi online e in-car aumenterà durante il ciclo di vita della vettura, man mano che l'ecosistema digitale si espanderà, migliorando così sempre più l'esperienza dell'utente.



Grazie all'app Seat Connect, scaricabile sui propri dispositivi mobili, è possibile controllare da remoto molteplici funzioni che contribuiranno a ottimizzare il piacere di guida del conducente, migliorando nel contempo la sicurezza.



Una volta scesi dalla vettura, attraverso l'app gli utenti possono accedere da remoto ai dati della propria auto (dati di guida, posizione di parcheggio, stato della vettura, comprese porte e luci), così come impostare avvisi di velocità (in modo da essere avvertiti se chi utilizza l'auto sta viaggiando ad andatura troppo elevata), avvisi antifurto e, non da ultimo, la possibilità di aprire e chiudere da remoto le porte con il servizio di bloccaggio e sbloccaggio o attivare da remoto l'avvisatore acustico e gli indicatori di direzione per trovare più facilmente l'auto.



Con l'introduzione della variante ibrida plug-in (PHEV), inoltre verranno integrate ulteriori funzionalità attraverso le quali gli utenti potranno gestire il processo di ricarica da remoto tramite l'e-Manager, controllare l'aria condizionata e gestire gli orari di partenza direttamente dall'app dello smartphone.



Una volta a bordo, il sistema offre ai clienti informazioni relative al traffico, agli orari di apertura e prezzi del carburante presso i distributori, così come la possibilità di programmare un viaggio da casa e inviarlo all'auto, in modo che tutto sia pronto una volta che si accende il motore.



Il Media system di serie è dotato di uno schermo da 8,25'', mentre la versione Navi system offre uno schermo più grande da 10'' con navigazione online in 3D e natural voice control che si attiva con un semplice 'Hola, hola', così come il gesture control, rendendo l'utilizzo più rapido, semplice e sicuro.



A bordo disponibile la Online Connectivity Unit, dotata di una SIM incorporata, che consente alla nuova Leon di non perdere mai la propria connessione con il mondo digitale. L'eSIM integrata fa sì che la Seat Leon possa usufruire inoltre del servizio eCall ma anche di informazioni in tempo reale dal cloud, aggiungendo un'inedita dimensione al sistema di navigazione tradizionale. Disponibile inoltre il sistema di radio online e il Full Link che consente agli utenti di collegare i propri dispositivi mobili a prescindere dal tipo utilizzato: tramite Apple CarPlay (utilizzando una connessione wireless via Bluetooth o WLAN) oppure Android Auto, usando una connessione via cavo.



Il cuore del sistema di Leon è rappresentato dal Digital Cockpit, che comprende una strumentazione ad alta risoluzione da 10,25" e un sistema di infotainment (1280x480 pixel, 133 dpi) che il conducente può programmare liberamente.