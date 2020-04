Marelli crea PartChain App,blockchain per gestione forniture

Per far fronte alle situazione di criticità globale nel settore dell'automotive, Marelli ha introdotto l'utilizzo della tecnologia blockchain per ottimizzare la gestione delle forniture, creando una rete distribuita peer-to-peer per connettere gli stabilimenti dei produttori di componentistica e quelli di produzione delle auto in luoghi diversi, anche molto lontani nel mondo. L'uso di questa tecnologia, basata sullo scambio in tempo reale di 'blocchi' di dati immutabili e verificabili, consente di migliorare la tracciabilità dei componenti automotive e delle materie prime, rendendo operazioni e transazioni più efficienti e affidabili, a beneficio di tutti gli attori della catena del valore. Quest'importante innovazione nei processi relativi alla supply chain è stata implementata nell'ambito di un progetto congiunto tra Marelli Automotive Lighting e Bmw Group, che hanno progettato e sviluppato insieme 'PartChain', che è un'applicazione basata appunto sulla tecnologia blockchain. PartChain è stata adottata, come prima fase, per un'attività pilota incentrata sulla tracciabilità di proiettori, gruppi ottici posteriori e moduli di illuminazione forniti da Marelli Automotive Lighting per alcuni modelli di veicoli di Bmw Group. Tramite questa innovativa applicazione è stato possibile connettere fra loro tre stabilimenti Marelli Automotive Lighting - Jihlava (Repubblica Ceca), Tolmezzo (Italia) e Juarez (Messico) - e due del Gruppo Bmw - Spartanburg (USA) e Dingolfing (Germania) creando una piattaforma che gestisce oltre 100.000 dati inerenti a componenti e veicoli.



''Garantire trasparenza, autenticità, affidabilità ed efficienza nella gestione della supply chain - ha dichiarato Sylvain Dubois, CEO di Marelli Automotive Lighting - è un obiettivo cruciale per tutti gli attori del settore automotive.



La crescente complessità dei prodotti, in combinazione con catene del valore diversificate a livello globale, pongono infatti sfide sempre nuove per l'industria automobilistica e tecnologie come la blockchain, che rappresenta il fronte di innovazione più avanzato in questo campo, stanno fornendo un contributo decisivo all'avanzamento del sistema''.



In ambienti ad elevata complessità, come la catena di fornitura dell'automotive, avvengono simultaneamente molteplici scambi di componenti tra numerosi stabilimenti di fornitori e car maker. Di conseguenza, il tracciamento dei componenti, e dei relativi dati sulla fonte di approvvigionamento e sull'itinerario, non è un compito semplice, anche perché spesso le aziende utilizzano sistemi IT differenti. Avere un unico sistema condiviso da tutti gli attori coinvolti nella catena di fornitura, abilita un registro comune e compartecipato e la possibilità - garantita dalla tecnologia blockchain - di avere pacchetti di dati fissi, che mettono in relazione direttamente componenti e prodotto finale. Questi fattori rendono la tracciabilità più semplice e accessibile per tutti gli attori, con dati velocemente accessibili a tutti, nello stesso momento. L'ottimizzazione dei costi legati alla logistica e alla produzione ne è il conseguente beneficio.Grazie alla tecnologia blockchain, la prossima evoluzione di PartChain sarà quella di garantire un livello ancora maggiore di autenticità dei dati, limitando in maniera decisiva i rischi di contraffazione lungo la filiera.



Marelli Automotive Lighting intende estendere l'utilizzo di PartChain all'intera catena del valore, coinvolgendo ulteriori clienti e sub-fornitori.