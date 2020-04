DS 7 Crossback E-Tense, vantaggi del quadro strumenti digital

Con DS 7 Crossback E-Tense 4X4 il controllo totale è garantito grazie al quadro strumenti full digital. Il sistema propone infatti differenti modalità di visualizzazione, facilmente selezionabili dalla manopola presente sul lato sinistro del volante, quindi senza distogliere lo sguardo dalla strada. Alle modalità quadranti, navigazione, guida e minimal si somma la possibilità di personalizzare selezionando i singoli indicatori preferiti.



Visione Notturna è invece una specifica modalità legata al sistema DS Night Vision e propone una visualizzazione minima per lasciare spazio all'immagine proveniente dalla telecamera ad infrarossi. La trazione ibrida plug-in di DS 7 Crossback E-Tense 4X4 propone inoltre la modalità Energia, con cui vengono rappresentati i flussi di energia del veicolo.



Tre zone sul quadro strumenti hanno inoltre il compito di evidenziare la fase relativa alla potenza sfruttata, tra Power, Eco e Charge. Una indicazione per gestire al meglio l'utilizzo di energia elettrica, il cui livello viene sottolineato da una apposita informazione che riguarda la percorrenza residua a zero emissioni, in base alla carica della batteria di trazione. Con la velocità che raggiunge 135 km/h in modalità elettrica, DS 7 Crossback E-Tense 4X4 conferma il proprio carattere anche a zero emissioni, esaltando il comfort di viaggi all'insegna della modalità premium.