Citroen C1, arrivano nuove tinte per carrozzeria e tetto

A partire da aprile, Citroen C1 debutta con nuove combinazioni di colore che esaltano la personalità energica e frizzante della city car del double chevron. Ai sette colori già disponibili sia per la versione berlina che per la versione Airscape, ora Citroën C1 aggiunge lanuova tintaUltra Emeraude per la carrozzeria, un colore intenso, elegante e profondo che sottolinea le linee fluide della compatta urbana. Inoltre, Citroën C1 offre ancora più possibilità di personalizzazione e inserisce la tinta Ultra Emeraude tra colori per il tetto, aggiungendo così nuove combinazioni alle versioni monocolore, bicolore, berlina e Airscape. Il tetto nella nuova tinta Ultra Emeraudeè ora disponibile per la versione berlina, sia 3 che 5 porte, in abbinamento alla tinta carrozzeria Polar White, per un effetto che esprime dinamismo e eleganza.



Chi invece preferisce la sua Citroën C1 con il tetto nero, ora può ordinare questa tinta in abbinamento a 5 diversi colori della carrozzeria: il Nude, i toni dei grigi (Silver Grey e Graphite Grey), il bianco Polar White e il nuovo colore Ultra Emeraude. Citroën C1, in tutte le sue versioni, da 3 o 5 porte, è equipaggiata con il motore a benzina VTi 72 S&S, che risponde alla normativa Euro 6.2, da tre cilindri, 998 cm3 di cilindrata, abbinato al cambio manuale a cinque rapporti e disponibile anche nella versione per neo-patentati.