BYD, casa cinese di auto, presenta la "batteria a lama"

BYD, il principale produttore cinese di veicoli a nuova energia ha presentato una nuova batteria a forma di lama, che dovrebbe risolvere i rischi per la sicurezza associati alle batterie nei veicoli elettrici.

Il nuovo tipo di batteria è uscito dalla linea di produzione nella municipalità di Chongqing e sarà utilizzato nell'auto totalmente elettrica Han, la berlina di punta dell'azienda che sarà lanciata il prossimo giugno.

La società ha anche detto che, rispetto alle batterie tradizionali, il pacco di batterie a lama potrebbe aumentare del 50 percento l'utilizzo degli spazi nell'autovettura grazie alla sua forma lunga e sottile. Alla conferenza stampa, la "blade battery" ha superato con successo i test di perforazione, un tipo di test di sicurezza riconosciuto nel settore come il più rigoroso per sperimentare la sicurezza delle batterie. Il presidente di BYD, Wang Chuanfu, ha affermato che i veicoli elettrici dotati di batteria a lama hanno molte meno probabilità di prendere fuoco. (ANSA - XINHUA)