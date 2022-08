Auto: Memorial Barbetti a Sticchi Damiani al 57° Trofeo Fagioli

Il Trofeo Luigi Fagioli ha assegnato l'annuale Memorial Angelo e Pietro Barbetti al presidente dell'Automobile Club d'Italia Angelo Sticchi Damiani. Nel ricordo di due personaggi che tanto hanno rappresentato per Gubbio e il suo mondo sportivo, il prestigioso riconoscimento che ogni anno il Comitato Eugubino Corse Automobilistiche riserva a una personalità del motorsport sarà consegnato al manager e ingegnere salentino, che è anche vicepresidente onorario della FIA, durante la cerimonia di premiazione che si terrà mercoledì al Park Hotel Ai Cappuccini nell'ambito di una serata "a tutto motori" condivisa con il Rotary Club Gubbio in occasione della quale sarà protagonista anche un altro "special guest" del mondo delle quattro ruote e si svolgerà la premiazione regionale dei piloti umbri vincitori di titoli nazionali ACI Sport 2021.

Sarà il primo evento della settimana del 57° Trofeo Luigi Fagioli, la classica cronoscalata umbra che dopo la chiusura delle iscrizioni (fissata per lunedì 22 agosto a mezzanotte) nel weekend del 28 agosto sarà il decimo round e prima finale del Campionato Italiano Velocità Montagna 2022.

Aldilà degli impegni riguardanti la sicurezza stradale, la mobilità di oggi e di domani e la digitalizzazione dei servizi, sotto la Presidenza ACI di Sticchi Damiani l'automobilismo italiano ha vissuto una costante espansione, culminata in questi ultimi anni con l'Italia al centro della scena nel panorama mondiale. dalla F1 ai Rally alla Formula E. "Il nostro paese - ha detto Sticchi Damiani - ha scritto la storia della velocità in salita e tra le gare più blasonate certamente ritroviamo il Trofeo Fagioli, anch'esso ha le sue radici nella Coppa della Perugina, inizio del motorismo umbro. L'evoluzione della gara che ha meritato lo pseudonimo di 'Montecarlo delle Salite' è palese agli occhi di appassionati e pubblico, che anche grazie alla corsa eugubina organizzata dal CECA si è avvicinato al mondo delle salite".