Women's World Car of the Year, 6 auto premiate per categoria

In attesa della proclamazione del vincitore assoluto - che sarà comunicato il prossimo 8 marzo -la giuria del premio Women's World Car of the Year ha annunciato i modelli saliti sul gradino più alto del podio in ciascuna delle sei categorie dell'edizione 2022.

Il titolo di Women's World Car of the Year, a norma di regolamento, sarà scelto tra Peugeot 308 prima negli Urban Model; Kia Sportage che ha vinto nella categoria Family Suv, Ford Mustang Mach-E prima nelle Large Car, Bmw iX che ha dominato tra i Large Suv, Audi e-Tron GT a cui è andata la vittoria nelle Performance Car e, infine, Jeep Wrangler 4xe che si aggiudicata il titolo per l'edizione 2022 tra i 4x4.

Secondo il voti dell'unica giuria del settore auto composta esclusivamente da donne (è composta da 56 giornaliste specializzate provenienti da 40 Paesi sparsi nei 5 continenti) questi modelli rappresentano l'eccellenza nei loro segmenti dal punto di vista della sicurezza, della guida, del confort, della tecnologia, del design, dell'efficienza, dell'impatto ambientale e del rapporto qualità-prezzo.

Quella del 2022 è la dodicesima edizione del Women's World Car of the Year creato nel 2009 dalla giornalista automotive neozelandese, Sandy Myhre. I modelli che hanno vinto nelle rispettive categorie sono stati scelti all'interno di una lista di 65 candidati, scelti tra le novità lanciate tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2021.