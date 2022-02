The Ice St.Moritz, si 'scaldano' i motori sul ghiaccio

Si 'scaldano' i motori per l'evento The I.C.E. St. Moritz' che prenderà il via il prossimo sabato 26 febbraio. Per l'occasione, il lago ghiacciato di St. Moritz diventerà la cornice per l'evento automobilistico che è anche 'International Concours of Elegance', tra collezionisti e appassionati di auto d'epoca. Secondo il programma, già dalle ore 8.30 della mattina il pubblico presente potrà ammirare tutto il meglio dell'offerta di vetture storiche che avranno l'opportunità di effettuare alcuni giri liberi sul percorso innevato, abitualmente utilizzato per le gare di cavalli.

Il lago ghiacciato di St. Moritz si trasformerà in una galleria d'arte a cielo aperto con l'esibizione di una cinquantina di auto, il numero massimo consentito sulla superficie innevata, patrimonio naturale dell'Engadina, scrupolosamente selezionate tra le numerose richieste pervenute.

Dalle ore 10.45 la giuria di esperti valuterà, categoria per categoria, i modelli più rappresentativi dell'epoca d'oro dell'automobilismo mondiale raccontando e dettagliando le peculiarità di ogni, raro, pezzo da collezione.

Dalle ore 13.30 alle ore 15.30, poi, si svolgerà il Concorso di Eleganza con tutte le vetture in esposizione, cui seguirà l'annuncio dei vincitori e la relativa premiazione.