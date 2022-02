"Confidiamo entro il 3 agosto di concludere la fase degli espropri e quindi permettere all'Anas di avviare le procedure per le gare per rifare la Pontina come autostrada, sapendo che il finanziamento è stato deliberato dal Cipe su un progetto che quindi dobbiamo seguire". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, intervistato sul sito de Il Messaggero, a 'Controcampo', colloqui con i leader politici del direttore Massimo Martinelli.