Jaguar Land Rover, arriva noleggio flessibile e 'premium'

Jaguar Land Rover punta anche alle soluzioni flessibili, con il nuovo servizio Jaguar Land Rover Rent. L’iniziativa, intrapresa attraverso la propria rete di concessionarie e in collaborazione con Leasys Rent, propone una modalità di noleggio delle auto dei marchi britannici, con la quale bastano tre soli passaggi per salire a bordo di tutti i modelli in gamma. Con Jaguar Land Rover Rent, si può infatti scegliere il modello preferito, dal Suv performante alla sportiva, passando dalla vettura più elegante. Il vantaggio è quello di avere sempre il veicolo prenotato e non uno simile, ma esattamente la Jaguar o Land Rover che si desidera.

La formula di noleggio è pensata per rispondere a varie esigenze che vanno dagli appuntamenti di lavoro alle ricorrenze speciali, dai viaggi brevi a quelli più lunghi, oppure, ancora, semplicemente per il piacere di provare i modelli della gamma Jaguar Land Rover. Per scegliere la formula di noleggio preferita, a breve o a medio termine, da un minimo di un giorno fino a 12 mesi, basteranno tre click dall’indirizzo https://rent.jaguarlandrover.it/it. Il cliente dovrà inserire il luogo di ritiro ed il periodo di prenotazione, aggiungendo le proprie preferenze di brand e di modello. Sarà così possibile visualizzare tutte le disponibilità presso le concessionarie Jaguar e Land Rover Rent più vicine e selezionare il modello di interesse.

La formula flessibile di Jaguar Land Rover Rent può soddisfare le esigenze di chi desidera avvicinarsi a vetture di segmento premium luxury, solitamente non previste nei noleggi a breve termine. "Il nostro impegno - ha dichiarato Marco Santucci, CEO Jaguar Land Rover - è quello di continuare ad offrire ai nostri clienti, oltre a prodotti straordinariamente desiderabili, delle soluzioni di mobilità efficaci ed in linea con le nuove esigenze. Lavoriamo per esplorare nuove strade verso una mobilità sempre più moderna, connessa e sostenibile".