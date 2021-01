Porsche Club GT 2021, è già boom di iscrizioni

La seconda edizione del Porsche Club GT, di scena nel 2021 sulle migliori piste italiane e in diretta tv sul canale 228 di Sky, è stata lanciata soltanto la settimana scorsa, ma i promotori del Porsche Club Umbria hanno già registrato un elevato numero di iscrizioni e un interesse in rapida ascesa. Quest'anno il monomarca tricolore è abbinato ai weekend organizzati dal Gruppo Peroni Race e vive sulle sfide adrenaliniche "a colpi" di giri veloci fra Porsche stradali e da pista (911, Cayman e Boxster) suddivise nelle varie categorie.

I promotori della serie, aperta a tutti i soci dei Porsche Club d'Europa e riconosciuta ufficialmente da ACI Sport, stanno ricevendo continue richieste di adesione, arrivate a decine e condite da un alto gradimento, riscontrato sia tra i piloti sia tra gli appassionati. Con alcune gradite sorprese che stanno andando anche oltre le aspettative. Notevole è stata la risposta giunta da tanti piloti "gentleman" d'Italia, ma non solo, perché diverse sono state le richieste dalla Svizzera e addirittura dalla Germania (info e iscrizioni al campionato: www.porscheclubumbria.com sezione "Porsche Club GT").

"Abbiamo registrato un vero e proprio boom di adesioni - commenta Diego Locanto, presidente del Porsche Club Umbria - in pochissimi giorni, in parte anche inatteso in maniera così rapida. Speriamo di poter accogliere tutte le iscrizioni perché a breve, di fatto, dovremo chiuderle. Tra protagonisti con auto stradali e Cup da pista, in tanti continuano a chiederci info e dettagli. Questo ci dà ancora più entusiasmo in vista della seconda edizione e gratifica il lavoro che il Comitato Organizzativo Piloti e il Porsche Club GT stanno compiendo in modo sempre più professionale e attento ai bisogni di tutti gli interessati".