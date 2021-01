Il Porsche Club GT 2021 svela calendario e dirette tv

Il Porsche Club GT 2021 svela calendario, diretta tv e novità Dal Porsche Club Umbria la seconda edizione dell'emozionante monomarca con protagoniste auto da corsa e stradali alla ricerca del giro più veloce. Da aprile a luglio cinque tappe nell'ambito dei weekend del Gruppo Peroni Race live in tv e in streaming web, poi a settembre "finalissima" esclusiva per la nuova classifica team. Format con più minuti di sfide in pista, aumento delle categorie in gara e maggior sicurezza Alza i veli la stagione 2021 del Porsche Club GT, che segna la seconda edizione del monomarca a tutta adrenalina con protagoniste le Porsche stradali e da corsa che si sfidano sui più importanti circuiti italiani. Promosso dal Porsche Club Umbria, aperto a tutti i soci dei Porsche Club d'Europa e riconosciuto ufficialmente da ACI Sport, dopo il successo conseguito nel 2020 il Porsche Club GT rilancia le proprie ambizioni annunciando gare in diretta televisiva e via web, numerose novità, apportate per rendere ancora più spettacolare una specialità così emozionante che premia la ricerca del giro più veloce, e l'ingresso nei weekend promossi dal Gruppo Peroni, che fra l'altro garantiranno ulteriori standard di sicurezza secondo i dettami della Fia. Il Porsche Club GT 2021 si disputa su 5 appuntamenti a partire dal 10-11 aprile al Mugello Circuit.

Seguono Imola l'8-9 maggio, Monza il 29-30 maggio, Misano il 19-20 giugno e Vallelunga il 16-17 luglio. A questi si aggiungerà un evento speciale a settembre, una sorta di "finalissima" che ospiterà la Cerimonia di Premiazione del campionato e una gara di mini-endurance che assegnerà gli ultimi punteggi validi esclusivamente per la "classifica team". Oltre alle classifiche individuali delle varie categorie ammesse, infatti, nel 2021 il monomarca tricolore organizza anche un campionato a squadre, formate da un tot di piloti raggruppati per Porsche Club di appartenenza e il cui regolamento è in fase di definizione.

Per la prima volta tutti gli appuntamenti del Porsche Club GT saranno trasmessi in diretta su Ms Motor TV (canale 228 di Sky) e in live streaming sui canali ufficiali del monomarca e del Gruppo Peroni Race.