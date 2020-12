Molise, dal 1/o gennaio la benzina costerà di meno

In Molise dal prossimo 1/o gennaio la benzina costerà di meno. "Una buona notizia per le 'tasche' dei molisani" commenta il presidente della Regione, Donato Toma, in una nota stampa. Con la Legge regionale di assestamento 2020, la Regione ha infatti abrogato l'Imposta regionale (Irba) introdotta dalla Legge regionale del 31 dicembre 2004. Ciò comporterà un minor aggravio tributario sugli utenti, pari a 0,026 euro per ogni litro di benzina erogato dai distributori di carburante distribuiti sul territorio regionale.