Dopo tre giorni di stop ai veicoli più inquinanti e delle altre limitazioni per migliorare la qualità dell'aria, sono state revocate, in Emilia-Romagna, le misure che erano state adottate nei giorni scorsi a causa degli sforamenti dei livelli limite delle polveri sottili.

Da domani quindi vengono meno i provvedimenti straordinari, in attesa della prossima rilevazione in programma lunedì.