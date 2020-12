Ferrari 458 Speciale AddArmour, una 'cassaforte' da 605 Cv

Cosa può mancare ad una Ferrari 458 Speciale, che è una delle auto più performanti e seducenti dell'intero panorama mondiale? Una domanda che si sono posti anche gli specialisti AddArmor, azienda di Jackson, nello Wyoming (Usa), che forti di oltre 9.000 esemplari costruiti in 20 anni, hanno aggiunto il bolide del Cavallino al catalogo dei loro modelli blindati.

Proprio così, con il trattamento AddArmor - che costa 625mila dollari, qualcosa come 512mila euro - la Ferrari 458 Speciale diventa quella che i super-esperti di Jackson definiscono 'una cassaforte da 605 cavalli'. L'unicità di questo trattamento, che prevede in pratica la ricostruzione di tutta la carrozzeria e di una parte della meccanica, è la relativa leggerezza della blindatura. I materiali utilizzati da AddArmor consentono di collocare una armatura leggera - si legge nella nota - che è 10 volte più resistente e il 60% meno pesante dell'acciaio balistico. Viene raggiunto un livello di blindatura B4 senza alterare il look della Ferrari e, soprattutto, le sue caratteristiche di guida. La protezione non è quella 'estrema' - come quelli per mettere al riparo vip e uomini politici da attentati con mine o armi pesanti - ma permette di fronteggiare attacchi con pistole 44 magnum o con mitragliette 9 mm. ''I veicoli blindati sono più pesanti e tendono ad essere lenti - spiega Jeff Engen, presidente di AddArmor - e un obiettivo lento è un obiettivo più facile. Nelle situazioni in cui i clienti devono essere protetti, la velocità è sempre un vantaggio''.



L'aggiornamento della 458 Speciale, che comprende evidentemente anche i cristalli antiproiettile, aggiunge solo 71 kg di peso a quello della Ferrari di serie. Inoltre la massa degli elementi di blindatura viene compensata rendendo più sottili e leggere le parti originali in fibra di carbonio, compresi gli elementi esterni ed anche pezzi presenti nel vano motore. La meccanica viene modificata con un sistema di scarico personalizzato fornito dalla italiana Capristo che aggiunge 40 Cv e mantiene quindi inalterato il rapporto peso/potenza della 458 Speciale.



(