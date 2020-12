Opel, dai modellini alle t-shirt: idee regalo per Natale

Natale, tempo di regali. Per gli amanti delle quattro ruote arrivano tante idee da Opel che propone una speciale Collection per lo shopping natalizio.



All'interno del catalogo è possibile scoprire le T-shirts da donna, le felpe e i maglioni della Brand Collection. Lo stesso vale per il reparto uomo, mentre la collezione Motorsport è particolarmente sportiva. Predominano i colori Opel nero e grigio, completati dai dettagli blu e gialli e dal logo Opel Motorsport. La gamma si estende dalle felpe (49,90 euro) alle giacche invernali resistenti alle intemperie (111,97 euro).



Chi ama trascorrere l'inverno all'aperto dovrebbe visitare l'X-World. L'offerta comprende il giubbotto Fleece Jacket X (39,92 euro) e lo scaldacollo Multifunction Cloth X (6,27 euro).



Il robusto Zaino Backpack X con scomparto posteriore imbottito e spalline completa il programma outdoor. Ad un prezzo scontato di 39,92 euro, lo zaino colpisce per il suo design, il logo stampato "X" e le zip gialle.



Gli appassionati del look sportivo apprezzeranno l'orologio da polso Brand Collection, ora offerto al prezzo di 108 euro.



Ancora più elegante è l'orologio da polso con cinturino in pelle di alta qualità e quadrante squisitamente artigianale con discreto emblema Opel "Blitz" (225 euro).



La mobilità assumerà un nuovo significato quando i bambini proveranno la loro prima balance bike (89,90 euro) sotto l'albero di Natale. Preferisci quattro ruote a due? Allora la retro ride-on car con l'aspetto dell'auto d'epoca Opel RAK 2 (119 euro) è perfetta per i futuri piloti. Quando sarà il momento di chiudere gli occhi (sia per gli adulti che per i bambini), l'Opel Teddy Bear con maglione Grandland (12,90 euro) vi aiuterà nell'operazione.



E per gli appassionati di Opel è disponibile la gamma di auto da collezione in scala 1:43 va dalle nuove Opel Corsa e Grandland X a Insignia, a molte auto storiche.



I calendari sono sempre un regalo popolare in questo periodo dell'anno e il calendario 2021 di Opel è un esempio particolarmente interessante. Contiene immagini di modelli selezionati dalla gamma attuale, in formato A3 o A2, rispettivamente per 9,95 euro o 12,50 euro.



Visto che #Stayathome potrebbe essere il motto per le vacanze di quest'anno, ha più senso che mai cercare online i regali di Natale da Opel.