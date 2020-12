Lamborghini: 'With Italy, for Italy' diventa un libro fotografico

"With Italy, for Italy", il progetto culturale di Automobili Lamborghini lanciato lo scorso settembre sui propri canali social e pensato per valorizzare e supportare l'Italia in un momento di sfide come quello attuale, diventa un libro fotografico.



Un progetto culturale nel quale sono stati coinvolti venti talenti italiani della fotografia contemporanea, chiamati a interpretare una delle venti regioni insieme a venti Lamborghini del passato e del presente, ognuno secondo il proprio stile. A questi artisti si è unita la fotografa Letizia Battaglia, a cui è stata affidata una interpretazione di Palermo.



Un volume di 240 pagine che testimonia la trasformazione della società, attraverso la rottura dei linguaggi espressivi e la capacità di immaginare ed ispirare il futuro. La prefazione è stata affidata a Davide Rampello, regista e direttore artistico, e a Stefano Guindani, art director di "With Italy, for Italy" e tra i più noti esponenti italiani della fotografia di moda e lifestyle.



Gli artisti coinvolti sono: Letizia Battaglia (Palermo), Stefano Guindani (Sicilia), Davide De Martis (Sardegna), Guido Taroni (Calabria), Gabriele Micalizzi (Puglia), Camilla Ferrari (Basilicata), Marco Casino (Campania), Roselena Ramistella (Molise), Valentina Sommariva (Abruzzo), Anna Di Prospero (Lazio), Wolfango Spaccarelli (Marche), Alessandro Cinque (Umbria), Gabriele Galimberti (Toscana), Piero Gemelli (Emilia-Romagna), Marco Valmarana (Veneto), Mattia Balsamini (Friuli Venezia Giulia), Simone Bramante (Trentino Alto Adige), Vincenzo Grillo (Lombardia), Chiara Mirelli (Piemonte), Alberto Selvestrel (Liguria), Fulvio Bugani (Valle d'Aosta).



Il volume è in vendita al prezzo di 60 euro nelle librerie, sullo store on-line di Lamborghini, su quello dell'editore e sulle principali piattaforme e-commerce.