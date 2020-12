Mercedes Classe G, dal 1979 prodotti 400mila esemplari

Dal 1979, anno di produzione, Classe G raggiunge il traguardo record di 400.000 unità prodotte. A celebrare questo anniversario è stata una G 400 d rossa, uscita dalla linea di produzione di Graz. L'auto è destinata ad un cliente di lunga data della Renania, un fan di questo iconico modello dal 1979, oggi proprietario di ben 20 modelli. Il suo motto? ''Non posso stare senza la G''.''Siamo orgogliosi di aver prodotto 400.000 unità di questo fuoristrada senza tempo. E per questo, oltre ai nostri collaboratori, voglio ringraziare i nostri clienti, i primi affezionati fan, oltre al nostro partner di produzione a Graz, Magna Steyr. Attualmente, la domanda supera di gran lunga la capacità produttiva disponibile'' - ha dichiarato Emmerich Schiller, responsabile della divisione Veicoli fuoristrada e ceo di Mercedes-Benz G GmbH a Graz, in Austria -. E stiamo già scrivendo il prossimo capitolo di questa storia di successo attraverso l'elettrificazione della gamma, in modo che anche la G abbia un futuro a zero emissioni, rendendo la nostra icona a prova di futuro''. Il sub-brand G svolge un ruolo chiave nel riallineamento strategico di Mercedes-Benz che si concentra su un'esperienza di lusso emozionante, elettrica, basata su software e sostenibile. Per quanto riguarda quest'ultimo punto, Mercedes-Benz sta portando anche i suoi fornitori a bordo, nel suo viaggio verso la neutralità in termini di emissioni di carbonio. Il partner di produzione di Classe G, Magna Steyr di Graz, è strategico in questo senso.



Come in tutti gli stabilimenti Mercedes-Benz AG, infatti, anche la produzione di Magna Steyr sarà CO2 neutral entro il 2022.



Oltre a proteggere il clima, la tutela delle risorse è, infatti, una priorità assoluta. La riduzione del consumo idrico e dei rifiuti, anche attraverso cui l'aumento dei processi di riciclaggio, sono componenti fondamentali della strategia di sostenibilità di Magna.La nuova Classe G è stata rinnovata nell'estate 2018. Sia su strada che in off-road, indipendentemente dalle condizioni di guida, sorprende ancora di più per le sue prestazioni, i sistemi di assistenza all'avanguardia, la maneggevolezza eccezionale e la sicurezza.



Allo stesso tempo, le nuove sospensioni, i programmi di guida Dynamic Select, la 'G-Mode' e i tre blocchi al 100% del differenziale migliorano non solo il comfort di guida, ma anche l'agilità, su qualsiasi tipo di terreno.Dal primo settembre 2020, l'equipaggiamento standard per l'iconico fuoristrada è diventato ancora più ricco. Allo stesso tempo, vi sono anche maggiori possibilità di personalizzazione, disponibili attraverso il programma 'G manufaktur'. Questo programma ha raccolto larghi consensi: attualmente, circa il 60% di tutti gli acquirenti della Classe G opta per una ulteriore personalizzazione. Nuovi colori esterni e pacchetti di accessori, nonché la strumentazione widescreen, che ora è di serie, completano l'offerta su questo esclusivo modello. Dalla primavera 2020, clienti e fan hanno avuto la possibilità di esplorare le performance di Classe G su strada e in fuoristrada nel nuovo G-Class Experience Center vicino a Graz. Sul sito precedentemente utilizzato da Fliegerhorst Nittner, hanno oggi l'opportunità di testare a pieno l'enorme potenziale del di Classe G, affinare le abilità di guida su terreni a volte estremi e sperimentare in prima persona cosa significa il timbro di qualità 'Schöckl proved'. La montagna di Graz, lo Schöckl, ospita, infatti, la leggendaria pista di prova su cui la Classe G deve dimostrare il suo valore durante la fase di sviluppo.