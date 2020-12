Opel Diplomat, la coupé degli anni Sessanta da 230 CV

Una coupé pensata per stupire i clienti Opel degli anni Sessanta. Si chiamava Diplomat Coupé ed era stata studiata dalla casa tedesca per offrire ai clienti un modello che si differenziasse anche dalle sue nuove berline alto-di-gamma, ovvero le tre grandi berline Kapitan, Admiral e Diplomat. A tale scopo, nel marzo 1965 la casa tedesca raggiunse un accordo con la carrozzeria Karmann di Osnabruck per realizzare una versione coupè della Diplomat. Nel settembre dello stesso anno debuttò così la Opel Diplomat Coupè, la cui carrozzeria era caratterizzata dall'assenza del secondo montante del tetto e da un montante posteriore di grandi dimensioni. Il motore V8 di 4,7 litri della berlina era proposto in una versione maggiorata a 5.354 cc, che sviluppava 230 CV (169 kW), abbinato ad una trasmissione automatica Powerglide a 2 rapporti.



Il risultato di questi abbinamenti era un'auto con una velocità massima di 206 km/h, che faceva della Opel Diplomat Coupè, all'epoca, la più veloce automobile prodotta in serie e venduta in Germania. Prodotta dal 1965 al 1967 in 304 esemplari, oltre alla versione cabriolet, venduti al prezzo di 25.500 Marchi, la Opel Diplomat Coupè fu successivamente la base di partenza per la realizzazione del prototipo CD (Coupè Diplomat), disegnato da Charles M. Jordan. Di questa vettura, l'anno successivo, il designer italiano Piero Frua presentò anche una sua ulteriore interpretazione di cui l'ex-rallyman tedesco Erich Bitter acquistò i diritti di produzione, affidando allo stesso Frua il compito di renderla più pratica e meglio industrializzabile. Al Salone di Francoforte del 1973 fu così esposta la Bitter CD, una slanciata coupè alta solo 1,1 metri, che toccava i 210 km/h.



Nonostante la pesante atmosfera generale a causa della crisi petrolifera non si conciliasse con 'automobili da sogno' come la Bitter CD, la carrozzeria Baur di Stoccarda ne costruì 395 fino al 1979, che furono vendute attraverso la rete commerciale Opel al prezzo di 52.000 Marchi.