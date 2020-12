Fca: video su Facebook per Giornata persone con disabilità

Anche quest'anno Fca Autonomy aderisce alla "Giornata Internazionale delle persone con disabilità", e lo fa con un video che andrà in onda da domani sulla pagina Facebook ufficiale, contraddistinto dagli hashtag #unamarciainpiu #unesperienzainpiu #FCAAutonomy #giornatainternazionaledellepersonecondisabilita. La clip da un minuto e mezzo si propone di sensibilizzare gli automobilisti circa il rispetto degli spazi preposti al parcheggio degli utenti con disabilità, e lo fa attraverso una candid camera in cui il cartello che sancisce il divieto di sosta parla a chiunque parcheggi nell'area riservata senza averne titolo, e mostra le reazioni stupite degli automobilisti ammoniti dal cartello.

La voce del cartello è quella di Giulia Lamarca, psicologa e travelblogger, paraplegica in seguito a un incidente che attraverso il suo sito e il suo profilo Instagram, seguita da oltre 52.000 follower, racconta del suo amore per i viaggi e delle difficoltà che incontra per intraprenderli e che affronta con perseveranza e ottimismo. Il video di cui è protagonista sottolinea come un gesto di quotidiana civiltà possa agevolare il movimento autonomo delle persone con disabilità. Il concept creativo nasce dunque dall'idea che il rispetto di semplici regole sia fondamentale per garantire a tutti il diritto alla mobilità e all'indipendenza.