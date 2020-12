Bmw Italia, video attività di SpecialMente sulla disabilità

In occasione della giornata internazionale delle persone con disabilità, SpecialMente - che il programma di CSR del BMW Group Italia - racconta il suo impegno attraverso un video realizzato insieme alla Scuola Holden. Dal 2003 Bmw Italia è attiva con programmi dedicati nel mondo della disabilità: dalla Scuola di SciAbile a Dynamo Camp, da Diversamente Disabili a Obiettivo, dalla boccia Paralimpica al mondo dell'autismo. Un racconto di un minuto e mezzo rende omaggio alla giornata del 3 dicembre con immagini delle attività realizzate e i volti dei tanti partecipanti incontrati in questi anni. Le immagini raccontano l'impegno quasi ventennale nel mondo della responsabilità sociale d'impresa con particolare attenzione alla disabilità e all'inclusione sociale. Durante la pandemia Covid-19, l'isolamento, la disconnessione, le routine interrotte e la diminuzione dei servizi hanno avuto un grande impatto sulla vita e sul benessere mentale delle persone con disabilità in tutto il mondo. Diffondere la consapevolezza della disabilità è fondamentale anche mentre il mondo è impegnato nella lotta contro il virus. Bmw Italia ha scelto di continuare a supportare i progetti in cui ha creduto in questi anni, anche in un anno difficile come è stato il 2020.

''Avere uno scopo più grande. È questo - ha dichiarato Massimiliano Di Silvestre, presidente e AD di Bmw Italia - il mantra che oggi si sta diffondendo tra i manager e le imprese che hanno l'ambizione di esercitare un ruolo di leadership a livello globale e garantirsi un successo sostenibile nel medio-lungo periodo. Questo significa che la responsabilità sociale d'impresa o CSR (Corporate Social Responsibility) come viene comunemente detta, sta diventando un asset fondamentale delle aziende di oggi. E questo aspetto è diventato così strategico che la stessa valutazione aziendale da parte degli stakeholder si fonda, in buona parte, su di esso. I tempi - ha proseguito Di Silvestre - sono cambiati anche in questo settore. In passato, un'azienda poteva scegliere per quali problemi impegnarsi. Oggi non è più così. I consumatori, in particolare Millennial e Generazione Z, chiedono a gran voce alle imprese di essere le protagoniste del cambiamento del mondo e del tentativo di risolvere i problemi più urgenti che affliggono la società.

Che cosa vuol dire tutto questo? Che bisogna essere brand activist. E se è vero che la dichiarazione del purpose non basta più è altrettanto vero che è necessario passare all'azione. Nel corso degli anni - ha concluso l'AD di Bmw Italia - siamo diventati un punto di riferimento in Italia con il nostro progetto SpecialMente, non solo nel mondo automotive ma, più in generale, in quello delle aziende che operano nel Paese''. Il filmato di SpecialMente è stato realizzato con la Scuola Holden, di cui Bmw è partner dal 2015 dalla Scuola Holden utilizzando materiale di archivio delle attività di SpecialMente e dei suoi partner, racconta in circa un minuto e mezzo la strategia dell'azienda e i risultati prodotti. ''Educare significa aiutare le persone a riconoscere e far valere il meglio di se stessi, ognuno secondo le sue possibilità - ha commentato Marco Quartana, amministratore finanziario della Scuola Holden - Questo è l'obiettivo di chiunque si occupi di fare scuola, e dunque anche della Holden. Per questo è importante per noi fare rete e collaborare con realtà importanti come Bmw Italia, che possono mettere a disposizione grandi risorse per raggiungere situazioni di fragilità e dedicare particolare attenzione a chi ne ha più bisogno. La cura, il rispetto e lo spazio che riserviamo a chi è in difficoltà non può che essere un bene: e come sempre, l'impressione è di ricevere in regalo molto più di quel che si è dato. Un nuovo senso per il nostro lavoro, nuova forza e nuova speranza per continuare a fare meglio''.