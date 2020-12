Auto: debutta nel 2021 Anfia Next Mobility Hackathon

Debutta nel 2021 la prima edizione dell'Anfia Next Mobility Hackathon, iniziativa promossa dal Gruppo Carrozzieri e Progettisti dell'associazione e dedicata agli studenti delle università e delle scuole di design italiane, chiamati a misurarsi sui trend del settore automotive.

"L'hackathon rappresenta per noi un passo importante verso il nuovo ruolo che il mondo dell'engineering & design si propone di assumere - spiega Silvio Angori, presidente del Gruppo Carrozzieri e Progettisti Anfia - quello di attore primario nella formazione di risorse adeguate alla rivoluzione tecnologica e di approccio alla mobilità a cui l'intera catena del valore del settore automotive sta assistendo. Visto che il cambiamento investe anche la progettazione del veicolo dal punto di vista del design, dell'ingegnerizzazione e della customer experience, in forza della nostra carica innovativa e creativa possiamo diventare l'ideale trait d'union tra aziende, istituzioni pubbliche, istituti di formazione secondaria e università. E desideriamo incominciare dai giovani studenti, che sono la vera promessa del futuro economico del Paese".

Tre i temi tra cui scegliere per la presentazione di idee e progetti innovativi che saranno valutati dal Comitato tecnico scientifico e di valutazione dell'evento, composto da esperti del settore della mobilità, provenienti dalle aziende associate Anfia e dal mondo accademico e industriale: Engineering & design, Autonomous & Data driven mobility e Interfacce Hmi. Le candidature degli studenti saranno aperte dal primo al 15 febbraio 2021 sulla piattaforma web https://www.nextmobilityhackathon.com/, dove potranno caricare direttamente le proposte progettuali.