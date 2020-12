ACI, duo Merbag-Ferri è Campione Velocità Energie Alternative

Pole, vittoria in Gara 1 e vittoria in Gara 2. Un weekend da protagonisti ha consegnato a Merbag e Fulvio Ferri il titolo 2020 della smart e-cup, laureando il duo nuovo Campione Italiano Velocità Energie Alternative ACI Sport.



Per Ferri si tratta della seconda affermazione nella smart e-cup, dopo il successo 2018, mentre per Merbag arriva il primo tricolore. Barbuscia e Marco Mosconi portano a casa la vittoria 2020 nel Trofeo Challenger, mentre Venus e Gianalberto Coldani si sono imposti nella categoria Junior.



''Vincere un campionato è sempre difficile, ripetersi lo è ancora di più. Soprattutto quando in pista con te ci sono avversari così veloci come lo sono stati quest'anno. Con tanti professionisti in pista è stato molto difficile affermarsi e infatti ci siamo imposti solo all'ultima gara, fino alla fine è stato tutto in discussione. È stata un'impresa, io ho dato il 110% ma senza il supporto fondamentale di Merbag e il calore di tutti i suoi dipendenti non ci sarei mai riuscito'' ha detto Ferri, che in pista ha potuto festeggiare il titolo assieme all'amministratore delegato di Merbag Tony Gallace, giunto sul tracciato di Misano per l'occasione. ''Sono semplicemente onorato della sua visita, mi ha dato una carica incredibile e insieme abbiamo portato a casa il weekend perfetto! Spero di poter essere ancora parte della famiglia Merbag il prossimo anno, per difendere il titolo conquistato insieme''.