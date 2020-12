A 94 km l'ora in città, patente ritirata

Percorreva a 94 km l'ora la via Rencio a Bolzano, ma è stata individuata dal telelaser della polizia municipale che le ha ritirato la patente. Protagonista dell'episodio una 28enne che, viaggiando in direzione del centro città, ha spinto la propria autovettura alla velocità di 99 km/h (che diventano 94 detratta la tolleranza prevista dalla legge).

Fermata ed identificata, la donna è stata multata ai sensi dell'articolo 142 del codice della strada che prevede una sanzione di 544 euro e la decurtazione di 6 punti dalla patente di guida. Il documento di circolazione è stato quindi ritirato per essere inviato al commissariato del governo che deciderà in merito alla sua sospensione, che può variare da minimo di 1 ad un massimo di 3 mesi.