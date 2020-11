Riprendono gli esami pratici di guida in Lombardia e Piemonte

Tornano gli esami pratici di guida in Piemonte e in Lombardia. Lo ha annunciato la Confarca, confederazione italiana che rappresenta le scuole guida, all'indomani del passaggio delle regioni da rosso a arancione. "A partire da lunedì 30 novembre - dice Paolo Colangelo, presidente della confederazione - si potranno riprendere le prove pratiche di guida. Auspichiamo - prosegue - che lo stesso provvedimento venga adottato tempestivamente anche per la Calabria". Il cambio da zone rosse ad arancioni ha spinto la Motorizzazione civile a comunicare la ripresa degli esami a partire nelle due regioni del Nord Italia. "La categoria con i mini-lockdown - conclude Colangelo - sta rivivendo l'incubo della scorsa primavera, senza avere neanche diritto a ristori economici, poiché nell'attuale Dl non è previsto il nostro codice Ateco".