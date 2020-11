Benzina, super sconto prorogato al 31 dicembre in FVG

"La Giunta regionale ha prorogato il super sconto carburanti per il quarto mese di fila, garantendo per l'Area 1 della legge regionale 14/2010 lo sconto per la benzina e per il diesel fino al 31 dicembre 2020". Lo ha reso noto l'assessore all'ambiente ed energia, Fabio Scoccimarro che ha presentato alla Giunta "il provvedimento, importante sia dal punto di vista politico sia finanziario, in un periodo in cui è fondamentale sostenere l'economia locale e le famiglie, specie quelle più deboli".

Nel corso di una videoconferenza stampa l'esponente della Giunta è quindi tornato sulle condizioni necessarie per perseguire con la scontistica degli ultimi quattro mesi "che prevedono l'impegno di tutti gli attori, che, oltre alla Regione e il Governo, va chiesto agli operatori del settore, dalle compagnie petrolifere ai gestori degli impianti, passando ovviamente per i distributori regionali e i rappresentanti di categoria con la Figisc. È evidente che i prezzi alla pompa sono calati: in alcuni casi sono scesi anche di 13 centesimi al litro e in alcune stazioni di servizio è possibile trovare il diesel a 1 euro al litro (o addirittura 99 centesimi). Proprio per questo motivo - ha rilevato Scoccimarro - se dovessimo riuscire a reperire i fondi per garantire anche nel 2021 la scontistica massima, l'idea è quella di portare in Giunta la delibera di proroga mese per mese, così da monitorare l'andamento e il rispetto di queste condizioni di prezzo".

In base alla delibera approvata nella Giunta di questa mattina, per l'Area 1 viene confermato il contributo di 29 centesimi per la benzina e di 20 centesimi per il diesel, mentre nei Comuni dell'Area 2 ci saranno 14 centesimi di sconto per la benzina e 9 per il diesel. A questi, sia per l'Area uno 1 che per l'Area 2, si aggiunge l'extra-sconto di 5 centesimi per le vetture ibride.