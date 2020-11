Hurry!, black friday su noleggio lungo termine e usato

Hurry!, azienda attiva nell'e-commerce automotive e nella ricerca di forme innovative di mobilità, mette in campo la sua offerta per il Black Friday, a colpi di sconti sul noleggio a lungo termine e sulla vendita dell'usato. La prima parte della promo di Hurry, fino al 27 novembre, è dedicata agli iscritti alla newsletter che ogni giorno riceveranno la comunicazione di nuove offerte che prevedono sconti fino a 1.800 euro sull'usato garantito e offerte di noleggio a lungo termine con sconti fino al -33% e 10.000 km in omaggio nonché il rimborso del costo della prenotazione sulle offerte di noleggio a lungo termine. Le offerte saranno riservate agli iscritti alla newsletter e saranno estese a tutti soltanto dal 27 al 30 novembre. Gli sconti si concentreranno sulle motorizzazioni e i modelli che in questo difficile momento per il Paese incontrano maggiormente l'attenzione degli appassionati. A ottobre, infatti, le immatricolazioni di auto a benzina sono calate a vantaggio delle mild-hybrid, così come si è verificata una crescita esponenziale delle immatricolazioni di auto elettriche e ibride che, con incrementi del +200% e +237%, triplicano la quota di mercato.



Nel pacchetto delle offerte 'Black' di Hurry sul noleggio con canone scontato fino al 33% sono comprese la Smart elettrica, la Fiat 500 Hybrid, la Range Rover Evoque, l'Audi A3, la Citroen C5 Aircross, la DS3 Crossback, la Lexus NX, la Renault Clio Hybrid, la Renault Captur e tanti altri modelli. Tra le offerte 'Black' di Hurry sull'usato garantito con sconti fino a 1800 euro ci sono, invece, la Toyota C-HR Hybrid, la Toyota Yaris Hybrid, la BMW Serie 4 G.C., la DS 5, l'Opel Mokka X e la Citroen C1.