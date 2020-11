Guida tir con scatola nera manomessa, denunciato camionista

Viaggiava su un tir la cui scatola nera era stata manomessa in modo da farlo risultare a riposo anche quando in realtà era al volante. Per questo un camionista di 42 anni è stato denunciato ieri dalla polizia stradale di Prato, nel corso di controlli sulla Fi-Pi-Li. Nei suoi confronti è scattata anche una multa da 3mila euro. Nel corso del controllo è emerso anche che, per risparmiare sui costi, sul tir, di proprietà di una ditta di trasporti di Latina, era stato installato un congegno elettronico che inviava dati falsi alla centralina segnalando la presenza dell'additivo per ridurre le emissioni inquinanti, nonostante il serbatoio fosse vuoto.