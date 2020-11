Audi, 5 vittorie all'Auto Trophy della rivista Auto Zeitung

Cinque vittorie di categoria: grande successo per Audi nel sondaggio dei lettori dell'Auto Trophy della rivista Auto Zeitung. A1 Sportback, A3 Sportback, Q2, Q8 ed e-tron Sportback finiscono sotto i riflettori. I lettori della rivista tedesca hanno scelto tra 442 modelli in 21 categorie premiando i modelli della casa dei Quattro Anelli che si sono distinti nei rispettivi segmenti. In particolare, per l'Audi A3 è già il terzo importante riconoscimento nel giro di poche settimane. ''Il successo con l'Auto Trophy conferma che siamo sulla strada giusta con la nostra politica sui modelli - ha affermato Oliver Hoffmann, Chief Operating Officer (COO) dello sviluppo tecnico - . Sono particolarmente felice che la A3 Sportback continui a vincere nei test comparativi e nelle competizioni. È un veicolo perfetto a tutto tondo, sportivo ed equilibrato e un vero colpo d'occhio''. Quella di quest'anno è stata la trentatreesima edizione dell'Auto Trophy. Sono stati 18.811 i lettori di Auto Zeitung che hanno votato i migliori marchi e modelli su un totale di 442 auto in 21 categorie. I partecipanti hanno ottenuto due voti ciascuno: uno per il vincitore assoluto della categoria e uno per il miglior modello importato. L'A3 Sportback ha vinto la sua categoria con il 15 percento dei voti.L'Audi A1 Sportback ha vinto nella categoria 'City Cars' con il 21,7 per cento dei voti espressi. Tra i suv al di sotto dei 25mila euro trionfa l'Audi Q2, con il 17,4% dei voti, mentre la Q8 ha dominato nella categoria 'suv di lusso' con il 13,9 per cento dei voti. Bene anche l'Audi e-tron Sportback completamente elettrica che è stata vincitrice della categoria 'suv elettrici' con il 19,0 percento.