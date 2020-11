Sulmona, consegnati due nuovi pulmini a metano

Sono stati consegnati due nuovi pulmini tenuti a battesimo dal sindaco Annamaria Casini e dall'assessore al Turismo Manuela Cozzi con un simbolico momento inaugurale a piazza XX Settembre. Si tratta di due minibus a metano Recovery benzina che contano 15 posti a sedere per i passeggeri, apertura e gradino elettrici ottenuti dal Comune nell'ambito del piano strategico di promozione turistica del Pors Fesr Abruzzo 2014-2020. Uno dei due ha la pedana per disabili.

Esprime soddisfazione il sindaco Annamaria Casini, presente insieme ai rappresentanti della ditta fornitore. "Sono contenta di questo obiettivo portato a termine: i due pulmini sono molto importanti al fine di agevolare i collegamenti tra il centro storico e l'Abbazia di SS Spirito al Morrone soprattutto nell'ottica della promozione turistica, come avevamo annunciato, che si raccorda con la riqualificazione del piazzale antistante la stazione centrale di Sulmona, il progetto di bike sharing, e sono parte integrante del progetto di valorizzazione dell'Abbazia e dell'area celestiniana mediante l'accordo Masterplan, che insieme ai Comuni del comprensorio, punta allo sviluppo sostenibile mettendo a sistema le risorse culturali e naturali dell'area" afferma il sindaco Annamaria Casini. "Il turismo per noi è un elemento fondamentale per il rilancio di tutto il territorio attraverso azioni che includono servizi e infrastrutture che guardano alla mobilità sostenibile come punti cardine, con lo scopo di valorizzare l'intera area, partendo proprio dai luoghi della storia e dal patrimonio naturalistico e culturale del territorio" dichiara l'assessore Cozzi. "Voglio ringraziare gli uffici per l'impegno profuso in questo progetto".