Riciclavano auto rubate, sgominata banda a Cagliari

Un'organizzazione specializzata nel riciclaggio di auto rubate è stata scoperta dal Corpo Forestale. La banda era composta da cinque persone e si appoggiava ad alcuni autonoleggi.

Nei giorni scorsi gli uomini di diversi reparti del Corpo Forestale della provincia, su delega dell'Autorità giudiziaria, hanno eseguito diverse perquisizioni a Cagliari in abitazioni, esercizi di autonoleggio e garage. Sequestrate diverse auto. E in un garage nella disponibilità del titolare di un autonoleggio è stato sequestrato uno scooter rubato la sera prima a un professionista cagliaritano. Lo scooter era già smontato e pronto per la vendita dei relativi pezzi.

Nel locale sono stati trovati e sequestrati arnesi per il furto di veicoli (spadini) e materiale di interesse investigativo che dimostra l'attività di alterazione della documentazione dei veicoli.

I reati contestati sono riciclaggio e ricettazione, puniti con pene da 4 a 12 anni di reclusione.