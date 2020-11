Patente sospesa ad autista 'furbetto' del tachigrafo

La Polizia Stradale di Catania ha sospeso per tre mesi la patente di un autista di un mezzo pesante che stava utilizzando la scheda tachigrafica di un suo collega. Il titolare ne aveva denunciato lo smarrimento nel 2019 per ottenerne una nuova. Interrogato, ha ammesso l'imbroglio, aggiungendo di averlo fatto per favorire altri colleghi che così potevano giustificare ore di guida superiori al consentito pause e riposi. La pratica, sottolineano le forze dell'ordine, è diffusa tra i camionisti perché consente di risparmiare sul costo degli autisti, impiegandone uno solo quando la lunghezza del viaggio ne richiederebbe due. Il mezzo è stato fermato per un controllo lungo la Tangenziale Ovest, nei pressi dello svincolo di Misterbianco.