Il Tar del Lazio annulla le sanzioni dell'Antitrust a Volkswagen Bank

Il Tar del Lazio ha annullato, su ricorso di Volkswagen Bank, la sanzione di 163.014.488 euro decisa dall'Antitrust a dicembre 2018 e una serie di provvedimenti connessi, secondo cui sarebbero state violate le norme relative alla concorrenza.



L'Autorità aveva contestato attività anticoncorrenziali per avere messo in piedi un cartello per la vendita di automobili tramite finanziamenti. Le contestazioni avevano riguardato le società Banque Psa Finance, Banca Psa Italia, Bmw Bank, Fca Bank, Fce Bank, General Motor Financial Italia (ora Opel Finance), Rc1 Banque, Toyota Financial Services, Volkswagen Bank, nonché le associazioni Assofin e Assilea, con responsabilità individuate anche per Santander Consumer Bank, Bmw Ag per Bmw Bank, Fca Italy e Ca Consumer Finance per Fca Bank, Ford Motor Company per Fce Bank, General Motors Company per General Motor Financial Italia, Renault per i comportamenti di Rci Banque, Toyota Motor Corporation per Toyota Financial Services; Volkswagen Ag per Volkswagen Bank.



Il Tar del Lazio rileva "l'irrilevanza concorrenziale dei dati scambiati. I dati oggetto della contestata condivisione tra le captive bank sarebbero privi di rilevanza concorrenziale e pertanto lo scambio in questione non sarebbe idoneo ad alterare gli equilibri della concorrenza".



Oltre alla fondatezza sostanziale del ricorso è stata riconosciuta anche quella di tipo procedurale.