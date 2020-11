F1: Sticchi Damiani, servono risorse per i 100 anni di Monza

Per celebrare il centenario dell'autodromo di Monza "servono risorse straordinarie: le stiamo chiedendo soprattutto al Governo, perché questo è un evento nazionale, non locale". Lo ha spiegato il presidente dell'Aci, Angelo Sticchi Damiani, sottolineando che "Monza merita. E' il più antico circuito dl mondo dove ancora si svolge un Gp di Formula 1: è nato nel 1922 e ci si corre ancora. Il centenario è l'occasione non solo per un restyling e una lucidata, ma per modernizzare l'autodromo e fare in modo che il circuito possa affrontare altri vent'anni". Ospite di di un appuntamento online organizzato da Rcs Academy sulle prospettive dell'industria dello sport nell'emergenza Covid, Sticchi Damiani si è detto "convinto che sarebbe molto bello recuperare la pista di alta velocità", un circuito ovale che si accavalla sul rettilineo a quello usato dalla Formula 1, "che non è solo archeologia industriale ma consente di organizzare delle gare. Vedere la pista di alta velocità nelle attuali condizioni è un colpo al cuore. E poi c'è da ripensare la tribuna d'onore, da sostituire le tribune in tubi, risolvere il problema dei sottopassi. Con Regione Lombardia abbiamo un importante accordo per il gran premio ma oggi abbiamo bisogno di risorse straordinarie. L'autodromo non è di nostra proprietà, quindi andremmo a spendere in casa di altri, la Regine e i Comuni di Monza e Milano, soldi che peserebbero sul nostro bilancio. Tutto questo porta lavoro per tante persone, valorizzando un asset conosciuto nel mondo".