Mercedes AMG Black Series, è record al Nurburgring

Con il tempo record di 6:48,047 sul giro, la Mercedes-AMG GT Black Series è l'auto stradale più veloce al Nurburgring. Il primato è stato ottenuto con la guida del pilota Maro Engel che è riuscito a spingere la vettura come se fosse la parente GT3 destinata alle competizioni.

"È stata una corsa davvero impressionante - ha detto Engel - con velocità fino a quasi 270 km/h nella sezione kesselchen della pista e ben oltre i 300 km/h sul lungo rettilineo di Duttinger. La AMG GT Black Series è significativamente più veloce della mia vettura da corsa GT3. Guidare intorno al Nordschleife in 6:48.047 minuti con una vettura stradale di produzione in queste condizioni di pista è davvero impressionante. Come la mia vettura da corsa, la AMG GT Black Series offre molte possibilità di regolazione che mi hanno permesso di creare un setup su misura". La Black Series, pur essendo una stradale a tutti gli effetti, non è poi così lontana dall'essere una macchina da corsa, forte di ben 730 CV e di un equipaggiamento che la rende una macchina da competizione ma con la targa. Per l'occasione, solo alcune regolazioni sono state apportate prima del tentativo di record sul giro e in particolare lo splitter anteriore in fibra di carbonio è stato regolato nella posizione 'Race', mentre le lame dell'ala inferiore e superiore dello spoiler posteriore sono state regolate ciascuna nella posizione centrale. Le sospensioni regolabili AMG con smorzamento di regolazione adattiva sono state abbassate di cinque millimetri all'anteriore e di tre millimetri nella parte posteriore per migliorare le prestazioni.



Per le barre antirollio, Engel ha invece scelto per la più rigida delle tre possibili regolazioni, 'giocando' anche con il controllo di trazione AMG a seconda della sezione della pista che non era nelle condizioni ottimali, con una temperatura del fondo della pista di dieci gradi.