Trento, parcheggio da 430 posti nell'area ex Italcementi

l Servizio opere di urbanizzazione primaria del Comune di Trento ha indetto nel mese di settembre la procedura negoziata, per un importo di 250.000 euro, al fine di individuare l'impresa per la realizzazione di un parcheggio temporaneo presso l'area ex Italcementi, ad ovest dell'abitato di Piedicastello. La porzione di area oggetto di intervento - riporta una nota del Comune - ha una superficie di 11.046 metri quadrati. Il parcheggio sarà aperto al pubblico entro la fine della settimana.

I lavori sono astati gestiti e diretti dall'Ufficio manutenzione aree demaniali, e hanno portato a suddividere l'area in due porzioni regolari, dove sono state ricavate due file regolari di stalli, per un totale di circa 430 posti auto, e le corsie di manovra. Il perimetro sarà delimitato con new-jersey e da una rete metallica, gli ingressi e le uscite saranno garantiti da Lung'Adige San Nicolò, con un percorso protetto per i pedoni.