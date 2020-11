Mercedes-Maybach Classe S, primi test sulle strade tedesche

In attesa del reveal il prossimo 19 novembre, è stata avvistata sulle strade tedesche la versione camuffata della Mercedes Maybach Classe S. La limousine di lusso Mercedes-Maybach Classe S, considerata l'auto di re, regine e magnati dell'industria, riesce ad abbinare il massimo dello spazio, del comfort e della tecnologia proponendosi come una vera e propria oasi di relax e ispirazione. La prossima Mercedes-Maybach Classe S arriverà sul mercato nel 2021, pronta a sfidare modelli del calibro di Rolls-Royce Ghost e Bentley Flying Spur. Come il modello precedente, la Maybach S-Class sarà offerta esclusivamente nel formato a passo lungo, mentre rispetto alla normale S-Class ha una griglia del radiatore ridisegnata e un nuovo paraurti anteriore, insieme allo schema di vernice bicolore tipico di Maybach tagliato a il punto vita del salone. Anche i fari a LED dell'auto sono cambiati rispetto alla Classe S standard, insieme al paraurti posteriore, che presenta un diffusore e un sistema di scarico unici. Le maniglie - come su Classe S - saranno a scomparsa. A bordo è previsto un vero e proprio 'arsenale' di nuove tecnologie di assistenza alla guida semi-autonome. La nuova Classe S introduce l'ultima versione della tecnologia Drive Pilot di Mercedes. Arrivano il parcheggio completamente autonomo e la guida semi-autonoma di 'livello 3' con funzionalità 'senza mani'. All'interno, il livello di equipaggiamento è paragonabile a quello della Classe S standard. Saranno presenti lo stesso quadro strumenti digitale da 12,3 pollici e il sistema di infotainment da 12,8 pollici, ma saranno circondati da una tappezzeria più morbida, tappeti più profondi, finiture di qualità più fine e un paio di giocattoli per i passeggeri dei sedili posteriori, come una cantinetta. e un paio di touchscreen extra.