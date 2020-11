Uncem con EasyPark per servizi digitali sosta

Fondazione Montagne Italia (Uncem) si allea con EasyPark Iper semplificare il servizio di gestione digitale della sosta presso i comuni associati. Un accordo nato all'interno di uno scenario in cui l'emergenza sanitaria ha determinato significativi cambiamenti: la scelta della vettura privata è sempre più il mezzo principale per gli spostamenti medio-lunghi e il turismo privilegia le località italiane rispetto a quelle straniere, con la riscoperta dei piccoli borghi e delle cittadine di montagna.

EasyPark, che conta oltre 2.000 città e operatori nel mondo, di cui 450 comuni in Italia, offrirà un supporto di consulenza completo, progettuale e operativo. L'azienda propone un'ampia gamma di servizi: l'attivazione del pagamento della sosta tramite App, una piattaforma attraverso cui commercianti, albergatori o ristoratori possono pagare il parcheggio ai clienti; la possibilità di pre-acquistare la sosta in anticipo per zone nelle quali il numero dei posti disponibili è limitato; la fornitura dell'App di controllo del pagamento della sosta tramite verifica della targa; totem informativi nei centri abitati.

"È molto importante questa partnership - spiega il presidente della Fondazione Montagne Italia e Uncem, Marco Bussone - perché molti Comuni stanno individuando zone per parcheggi per accedere ad aree di pregio, Regolamentare traffico e coordinare aree per la sosta in modo efficace fa parte di nuovi modelli di sviluppo locale in linea con l'ecologia integrale e anche con le scelte fatte da enti locali in molti Paesi europei". "Mettiamo i nostri servizi a disposizione delle amministrazioni comunali che desiderano offrire soluzioni digitali intelligenti e immediatamente attivabili, insieme a dati di sosta indispensabili per definire politiche di mobilità efficaci" sottolinea Giuliano Caldo, general manager di EasyPark Italia.