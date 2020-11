Kandi K27 EV per Usa a 6740 euro, un sogno californiano

Con grande tempestività rispetto alla nomina di un nuovo Presidente Usa apertamente favorevole alle auto elettriche, Kandi America - società della Kandi Technologies Group Inc. che opera negli Stati Uniti - ha annunciato di avere ottenuto la certificazione dal California Air Resources Board (CARB) sul rispetto degli standard sulle emissioni dello Stato. Con questa approvazione Kandi si appresta ad avviare le consegne del modello K27 che, grazie agli incentivi e alle esenzione delle tasse federali (per un totale di 9.500 dollari) avrà un costo finale per l'utente di appena 7.999 dollari, cioè 6.740 euro. Parafrasando la celebre canzone California Dreamin' un vero sogno per chi decide di avvicinarsi al mondo delle elettriche ma dispone di budget limitati.



''La California continua a guidare negli Stati Uniti l'impegno nella riduzione delle emissioni di carbonio attraverso l'adozione di veicoli elettrici e ibridi - ha affermato Johnny Tai, Ceo di Kandi America - e questa certificazione arriva in un momento eccezionale per Kandi America poiché i programmi dello Stato, incluso il recente ordine del Governatore che vieta la vendita di auto e light truck nuovi a benzina e diesel entro il 2035, richiede nuovi prodotti di qualità e convenienti per entrare rapidamente nel mercato''.



La Kandi K27 è una city car compatta con ampio spazio interno per quattro passeggeri ed è equipaggiata con videocamera di retromarcia, compatibilità Bluetooth e touchscreen high-tech di grandi dimensioni. E' spinta da un motore da 60 Cv che è alimentato da una batteria da 17,7 kWh che permette una velocità massima di 110 km e un'autonomia di 95 km circa. Le consegne in California inizieranno prima della fine dell'anno.