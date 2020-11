Motor valley E-R candidata al premio City Nation Place

Il racconto digitale della 'Silicon Valley delle supercar' - come la Motor Valley dell'Emilia Romagna è stata definita dal quotidiano americano Wall Street Journal - è stato candidato, unica realtà italiana, al 'City Nation Place 2020', uno dei più prestigiosi riconoscimenti per la comunicazione di un prodotto turistico, nato nel Regno Unito, che fornisce informazioni e ispirazione per il posizionamento di brand del mondo del turismo, sia che si tratti di città, regioni o nazioni (www.citynationplace.com).

Ogni anno, dal 2015, si tiene a Londra la conferenza annuale rivolta ai decisori di tutto il mondo coinvolti nello sviluppo e nell'attuazione di strategie di marketing turistico. Con i City Nation Place Awards vengono premiate le migliori best practice.

All'edizione di quest'anno hanno partecipato città come San Francisco, Toronto, Barcellona, Philadelphia, Helsinki e destinazioni quali il Regno Unito e il Costa Rica.

Il premio prevede diverse categorie, tra queste, la Best Comunication Stategy, nella quale è rientrato tra i 15 finalisti il sito realizzato dal gruppo Dow Jones/Wall Street Journal in partnership con Apt Servizi Emilia-Romagna ed Enit per il Motor Valley Digital Fest 2020 (14-17 maggio, www.motorvalleyfest.it).

L'annuncio dei vincitori verrà dato il 12 novembre durante il City Nation Place World Congress.