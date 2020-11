Covid-19, in Francia autostrade gratis a personale sanitario

I gestori autostradali francesi hanno varato una iniziativa solidale a favore del personale impegnato negli ospedali e nelle altre strutture per combattere la nuova pandemia da Covid-19. Attraverso una azione comune - che comprende la vasta rete Vinci, le autostrade Parigi-Reno-Rodano (APRR), la rete del Tunnel del Monte Bianco (ATMB) e quella della Société des Autoroutes du Nord et de l'Est de la France (SANEF) - è stato deciso di rimborsare tutti i pedaggi nei tragitti casa-lavoro o per interventi sanitari ai medici, agli infermieri e a tutti coloro che rendono possibile l'assistenza in ambito Covid-19. Per ottenere questi rimborsi - si legge nella nota diffusa congiuntamente da tutti i gestori - occorre registrarsi sul sito web dell'autostrada interessata allegando i documenti professionali, e successivamente inviare le ricevute dei biglietti che verranno rimborsati integralmente. Lo stesso personale medico e sanitario potrà inoltre contare sull'accesso gratuito nei parcheggi del gruppo Indigo, attraverso l'applicazione OPnGo.