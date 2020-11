Cnh: perdita trimestre 932 mln dollari

Cnh Industrial chiude il terzo trimestre 2020 con una perdita di 932 milioni di dollari.

L'utile netto adjusted e' pari a 156 milioni di dollari, in calo del 29%, dopo aver escluso dalla perdita netta effettiva l'adeguamento negativo pari a 1.207 milioni di dollari relativo alla valutazione al fair value dell'investimento in Nikola Corporation, e un beneficio fiscale pari a 82 milioni di dollari derivante dal rilascio del fondo svalutazione a fronte di attività per imposte differite in alcune giurisdizioni.

I ricavi consolidati pari a 6,5 miliardi di dollari (+2%), il free cash flow delle Attività Industriali è positivo e pari a 1 miliardo di dollari. A fine trimestre, la liquidità disponibile è pari a 13,2 miliardi di dollari."I risultati del terzo trimestre 2020 di Cnh Industrial - spiega Suzanne Heywood, presidente e ceo pro tempore - sono stati influenzati positivamente da un miglioramento generale, rispetto alla prima metà del 2020, della domanda di mercato nella maggior parte dei nostri business e dei paesi in cui operiamo e, in particolare, nel settore agricolo in Nord America. I risultati sono stati sostenuti anche dalle nostre continue azioni di contenimento dei costi e conservazione della cassa. Di conseguenza, abbiamo ridotto il capitale di funzionamento in un trimestre che di solito è stagionalmente debole, abbiamo generato un free cash flow positivo pari a 1,0 miliardi di dollari e abbiamo aumentato la nostra liquidità disponibile a 13,2 miliardi di dollari. Nel trimestre abbiamo continuato a dare la priorità alla salvaguardia del nostro personale, al supporto della nostra rete di vendita e dei nostri clienti e alla gestione della catena di fornitura. Ci aspettiamo che questi temi rimangano prioritari durante i prossimi mesi, considerata l'impennata globale del Covid-19. Tuttavia, oltre a ciò, stiamo anche investendo in nuove tecnologie in tutti i nostri business, adottando nuovi modi di lavorare appresi durante la pandemia e posizionando i nostri business per una crescita forte e redditizia. Il lavoro su tutti gli elementi della strategia delineata durante il nostro Capital Markets Day 2019 è ripreso, compresa la preparazione dello spin-off del nostro business on-highway. Sono soddisfatta dei risultati ottenuti in questo trimestre e sono grata degli sforzi compiuti da tutti i miei colleghi in Cnh Industrial per sostenere la nostra rete di vendita e i nostri clienti durante questo periodo. Siamo ora concentrati sul portare a termine in modo solido il resto dell'anno, accogliendo e affrontando tutte le sfide e le opportunità che ci troveremo davanti e assicurandoci di creare una solida base per il 2021".

Cnh: per il 2020 previsti ricavi in calo tra 10 e 15%

Cnh Industrial prevede per il 2020 ricavi di vendita netti delle Attività Industriali in calo tra 10% e il 15% anno su anno inclusi gli effetti del delta cambi di traslazione. La società stima un free cash flow delle Attività Industriali positivo tra 0,4 e 0,7 miliardi di dollari e una solida liquidità disponibile da mantenere fino alla fine dell'anno e nel 2021, con l'unica scadenza nell'anno sul mercato dei capitali di 600 milioni di dollari già coperta dal prestito obbligazionario di 500 milioni di dollari con cedola fissa dell'1,875% emesso in ottobre da Cnh Industrial Capital.

Cnh: Heywood, ripreso lavoro per spin off Iveco e Fpt

"È ripreso il lavoro sulla strategia che abbiamo delineato nel Capital Market 2019, compresa la preparazione per lo spin-off delle attività su strada (Iveco e Fpt, ndr) . Il nostro cda sta anche continuando la ricerca del nuovo ceo e ha avuto colloqui con una serie di candidati di altissima qualità. Vi aggiorneremo non appena verrà presa una decisione". Lo ha detto Suzanne Heywood, presidente e ceo pro tempore di Cnh Industrial, durante la conference call sui conti del terzo trimestre.

Cnh: Heywood, +3% quota mezzi pesanti Iveco nel trimestre

"Nel terzo trimestre, Iveco ha aumentato la propria quota di mercato nei mezzi pesanti del 3% rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno, con una quota in aumento in tutti i paesi europei. In particolare, continuiamo a essere molto forti nei camion a gas naturale dove abbiamo raggiunto una quota di mercato del 65% nel trimestre". Lo ha detto Suzanne Heywood, presidente e ceo pro tempore di Cnh Industrial, durante la conference call sui conti del terzo trimestre.

Cnh: Heywood, con Nikola stiamo completando prototipi

Il veicolo commerciale Iveco S-Way sarà anche la spina dorsale del camion Nikola Tre elettrico a batteria che entrerà in produzione nell'ultimo trimestre del 2021, così come dei camion a celle a combustibile a idrogeno che entreranno in produzione alla fine del 2023 Lo ha spiegato Suzanne Heywood, presidente e ceo pro tempore di Cnh Industrial, durante la conference call sui conti del terzo trimestre. La joint venture - ha detto - sta completando i lavori sui primi prototipi elettrici a batteria del Nikola Tre e inizierà a testarli nel quarto trimestre di quest'anno. Entro il quarto trimestre del 2021, l'impianto di assemblaggio di Ulm, in Germania inizierà a produrre Nikola Tre. Poco dopo sarà avviato un processo simile con il camion a celle a combustibile a idrogeno, la cui produzione inizierà alla fine del 2023. C'è molta eccitazione sia all'interno sia all'esterno intorno a questi prodotti