Arval, arriva AutoSelected: vetrina dell'usato di qualità

Si chiama Arval AutoSelected è il nuovo sito web dell'usato di qualità Arval, società leader nel noleggio a lungo temine e nei servizi di mobilità sostenibile.Con autoselect.arval.it, è possibile scoprire l'assortimento di veicoli certificati e garantiti che provengono dalla flotta a noleggio di Arval Italia, per lo più con un'età compresa tra 3 e 5 anni. La selezione è operata con metodologia Quattroruote Professional, che attesta il rispetto di standard tecnici di qualità. Tutti i veicoli proposti hanno chilometri certificati, un unico proprietario (Arval), sono dotati di un attestato manutentivo che accerta il regolare programma di manutenzione indicato dal costruttore e sono caratterizzati dall'assenza di sinistri gravi. Inoltre, le auto sono coperte da una garanzia della durata di 12 mesi dall'acquisto, estendibile fino a 36, e prima della consegna, anche a domicilio, sono sottoposte a un check-up tecnico scrupoloso e a un processo di disinfezione indoor. La nuova vetrina rappresenta l'avvio diun'esperienza di acquisto di auto usate sicure e affidabili, con nuove pubblicazioni a cadenza settimanale. Identificata la vettura di proprio interesse, il processo di vendita prosegue attraverso Ariel Car, un professionista del settore della distribuzione delle auto usate con oltre 15 anni di esperienza nel settore e un team di professionisti pronti ad assistere il cliente durante l'intera esperienza d'acquisto. Nei prossimi mesi, è previsto che la collaborazione con Arval AutoSelect sarà estesa ad altri partner, ampliando ulteriormente l'offerta qualificata di veicoli d'occasione. Autoselect.arval.it è una piattaforma trasparente e user-friendly, che fornisce all'utente tutte le informazioni di cui ha bisogno per scegliere l'auto usata che più si adatta alle sue esigenze, grazie a descrizioni dei veicoli complete e puntuali accompagnate da foto di alta qualità. Tramite il sito è inoltre possibile segnalare l'interesse per un certo modello così da essere ricontattati non appena si materializzi un prodotto analogo presso uno dei punti vendita del partner Ariel Car.