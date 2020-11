Lamborghini su TikTok, prima tra case auto supersportive

Lamborghini sbarca su TikTok, la piattaforma per la creazione e condivisione di video brevi da dispositivi mobili particolarmente amata dai giovani. Quella bolognese è la prima casa nel settore delle auto supersportive a fare il proprio ingresso sul social network.

L'idea, spiega una nota dell'azienda emiliana, è di "coinvolgere l'audience dei giovanissimi e raccontare il brand sotto una chiave insolita, divertente e di intrattenimento".

L'arrivo su TikTok amplia la presenza di Lamborghini nel mondo digitale. Instagram rappresenta per la produttrice di automobili il social di maggior successo: in un solo anno è passata da 23 a 28 milioni di followers, mentre su Facebook conta 12,9 milioni di fan e su Youtube la crescita è passata dai 1,1 milioni di appassionati agli 1,6 attuali. Su TikTok, in un solo week-end, Lamborghini ha registrato 3 milioni di visualizzazioni al suo primo video pubblicato.