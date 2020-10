Sostiene esame patente al posto di un altro, arrestato

Ha sostenuto l'intero esame per la patente di guida al posto di un altro uomo, al quale si è sostituito con tanto di documenti d'identità. Per questo la Polizia di Foggia ha arrestato in flagranza con l'accusa di truffa un uomo di 56 anni, conosciuto dalle forze dell'ordine, al quale sono poi stati concessi i domiciliari. L'altra mattina, al termine degli esami alla motorizzazione civile di Foggia, gli agenti lo hanno bloccato poi identificato poi grazie alle impronte digitali. Messo alle strette, l'uomo ha confessato di aver sostenuto l'esame sostituendosi ad un altro, del quale ha esibito la carta d'identità, che è stata sequestrata, insieme al modello TT2112 usato per sostenere l'esame della patente di guida. Le indagini proseguono per accertare il coinvolgimento nella truffa di altre persone.